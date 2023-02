You.com : un concurrent de ChatGPT gratuit et sans inscription

Vous ne voulez pas vous inscrire chez OpenAI pour utiliser ChatGPT ? Vous refusez de donner votre email et surtout votre numéro de téléphone qui est obligatoire pour s’inscrire et utiliser l’IA conversationnelle qui fait le buzz depuis quelque temps ? Vous souhaitez rester » anonyme » pour utiliser une IA et lui poser des questions ?

Rassurez-vous, il existe déjà une alternative qui est disponible depuis quelque temps et qui ne marche pas trop mal. Je vous présente you.com qui propose depuis peu son propre concurrent de ChatGPT nommé YouChat. Le service YouChat est disponible sans la moindre inscription et il est surtout lui aussi totalement gratuit ! Le petit bonus, c’est qu’il est en plus bien moins en » panne » que ChatGPT. OpenAI ne s’attendait probablement pas à un tel succès et aussi rapidement. ChatGPT est totalement victime de son succès. Si bien que le service soit bien souvent indisponible et peine à fournir rapidement une réponse.

Ce moteur de recherche est pourtant arrivé tardivement sur le marché lorsque l’on regarde sur Wikipédia et pourtant… On peut dire qu’ils sont innovants et veulent être dans le coup. Dernière chose qui a son importance, la société ne semble pas friande de vos données personnelles, alors pourquoi ne pas tester ?

YouChat ? Il ressemble à quoi concurrent de ChatGPT ?

Pour le tester, il suffit de se rendre sur la partie YouChat, et même si le site est en anglais, vous pouvez sans problème lui poser votre question en français. Allez, posons-lui une question simple :

Grâce à toi je sais faire une mise à jour !

Premier constat, j’ai eu ma réponse simple beaucoup plus rapidement qu’en passant par le moteur de recherche, me rendre sur le site, trouver l’information dans la page … Mince, ce n’est pas bon pour moi ça ?

Deuxième constat, l’IA conversationnelle YouChat vous donne ses sources. Sur un problème plus complexe, c’est fraîchement pas mal si on veut approfondir, voir les autres solutions proposées. De plus, cela donne du crédit à ce qu’elle nous raconte.

Enfin, les résultats à droite sont totalement à côté de la plaque, j’espère que le moteur de recherche de base n’est pas comme ça. Mais bon, avec leur chat qui marche bien, plus besoin de moteur à l’ancienne non ?

Bon maintenant, on va essayer de lui faire écrire un peu de code simple :

Oh non il ne me parle pas en français

J’aime bien le français alors je lui demande de reformuler :

Ouf ça va mieux !

Bon, il semble savoir faire tout ce que je lui demande pour le moment. Allez avant de se quitter, on va tester une dernière demande encore un peu plus complexe. Par exemple, de me faire un script PHP pour lire un fichier ligne par ligne :

Il est vraiment trop fort You

Voilà pour mes premières constatations, du premier vrai concurrent de ChatGPT disponible pour tous. Reste maintenant à tester les autres avec Microsoft et Bing, Google et Bard. En Asie ça bouge aussi avec Baidu et Alibaba qui se positionnent en annonçant leur propre IA conversationnelle.